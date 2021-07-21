Зарема похвасталась новым автомобилем
Фото твиттер Eurosport.ru
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась фото нового автомобиля.
"В это трансферное я выбрала подарки!" - подписано фото.
Напомним, что в 2019 году перед покупкой Джордана Ларссона Зарема сказала Федуну: "Если он не заиграет, можешь мне не делать подарков".
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