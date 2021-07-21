"Аталанта" нацелилась на Бога

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"Аталанта" нацелилась на БогаФото: инстаграм Бога

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога попал в сферу интересов "Аталанты".

По сведениям журналиста Николо Скиры, "Сассуоло" требует за 24-летнего футболиста не менее 20 миллионов евро.

Отмечается, что в трансфере Бога лично заинтересован наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 28 играх.

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