"Аталанта" нацелилась на Бога
Фото: инстаграм Бога
Вингер "Сассуоло" Жереми Бога попал в сферу интересов "Аталанты".
По сведениям журналиста Николо Скиры, "Сассуоло" требует за 24-летнего футболиста не менее 20 миллионов евро.
Отмечается, что в трансфере Бога лично заинтересован наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 28 играх.
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