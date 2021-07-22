ПСВ разгромил "Галатасарай" и другие результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов

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ПСВ разгромил "Галатасарай" и другие результаты 2-го квалификационного раунда Лиги ЧемпионовФото: твиттер ПСВ

Представляем результаты первых игр 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Кайрат" Казахстан - "Црвена Звезда" Сербия 2:1

Голы: Канте, 24 - 1:0, Миканович (аг), 56 - 1:1, Баньяк, 79 - 2:1

"Кайрат": Покатилов, Поляков, Миканович, Дугалич, Оганесян, Алип, Косович (Вороговский, 12), Суюмбаев (Буранчиев, 46; Алыкулов, 75), Вагнер Лав, Канте, Шушеначев (Баньяк, 68).

"Црвена Звезда": Борян, Драгович, Гайич, Родич, Панков, Катаи (Бакайоко, 83), Саного, Крстичич, Иванич (Канга, 68), Бен-Набуан (Фалько, 90), Павков (Дьони, 46).


"Мальме" Швеция - ХИК Финляндия 2:1

Голы: Чолак, 45 - 1:0, Риски, 68 - 1:1, Кристиансен, 75 - 2:1

"Мальме": Далин, Ларссон (Мойсандер, 77), Нильсен, Ахмедходжич, Беймо (Брурссон, 90), Кристиансен, Инносент, Рикс (Налич, 1), Левицки (Ракип, 77), Чолак.

ХИК: Тоннандер, Мурильо, Морен, О`Шонесси, Саксела, Танака, Жаир (Браун, 59), Тенхо, Риски (Риски, 79), Лингман, Валенчич (Луис Энрике, 90).


"Мура" Словения - "Лудогорец" Болгария 0:0

"Мура": Обрадович, Штурм, Горенц, Карничник, Коутер, Коус, Хорват, Марушко, Клепач (Мароша, 90), Ципот (Пучко, 81), Бобичанец (Мандич, 90).

"Лудогорец": Кахлина, Пластун, Икоко, Недялков, Вердон, Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 81), Янков (Вандерсон, 63), Каули, Десподов, Сотириу (Ману, 70).


"Слован" Братислава Словакия - "Янг Бойз" Швейцария 0:0

"Слован": Хован, Кашия, Медведев (Паушек, 30), Вернон, Божиков, Канкава, де Кампс (Лихи, 90), Змргал (Стрелец, 90), Чаврич (Дражич, 74), Вайсс, Рафаэл Ратао (Хенти, 74).

"Янг Бойз": фон Балльмос, Гарсия (Лефор, 84), Хефти (Масерас, 80), Цезигер, Камара, Эбишер, Сьерро, Нгамале (Шпильманн, 84), Мамбимби (Фасснахт, 55), Сьебатшо, Элиа.


"Легия" Польша - "Флора" Эстония 2:1

Голы: Капустка, 3 - 1:0, Саппинен, 53 - 1:1, Рафаэл Лопеш, 90 - 2:1

"Легия": Боруц, Младенович, Ветеска, Головня (Рафаэл Лопеш, 60), Юранович, Андре Мартинш, Лукиньяс, Капустка (Слиш, 7), Енджейчик, Пекхарт, Эмрели (Жозуэ, 56).

"Флора": Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Лукка (Калласте, 74), Васильев, Оямаа, Соометс (Поом, 80), Миллер, Саппинен (Рейнкорт, 80), Зенев. 

 

ПСВ Нидерланды - "Галатасарай" Турция 5:1

Голы: Захави, 2 - 1:0, Захави, 35 - 2:0, Кылынч, 42 - 2:1, Гетце, 51 - 3:1, Захави, 84 - 4:1, Гетце, 88 - 5:1

ПСВ: Дроммел, Макс, Боскальи, Мвене, Рамальо, Сангаре, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 62), Мадуэке (Томас, 76), Захави (Росарио, 90), Вертессен (Гакпо, 62).

"Галатасарай": Муслера, Маркао Тейшейра, Озтюрк (Акгюн, 61), Луйиндама, Байрам, Актюркоглу (Фалькао, 89), Туран (Фегули, 61), Секидика, Кылынч (Ташдемир, 89), Бабел (Мохамед, 61), Кара.


"Олимпиакос" Греция - "Нефтчи" Азербайджан 1:0

Гол: Камара, 29 - 1:0

"Олимпиакос": Цолакис, Рябчук, Рубен Семеду, Маркович (Врусай, 78), Андруцос, Камара, Бухалакис (Вальбуэна, 18), Ранджелович (Сиссе, 46), Кунде (Сурлис, 69), Масурас, Кока (Камара, 79).

"Нефтчи": Мамедов, Мбодж, Челик, Станкович, Махмудов (Баск, 89), Алескеров (Аббасов, 45), Кане, Аррамиш, Бугрин (Булудов, 87), Меса Кольи (Наджафов, 86), Лавал.

Удаления: Камара (43), Челик (63).

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