В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Дивееву

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В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Дивееву Фото сайт РПЛ

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон отреагировал на слухи об интересе клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

"Сейчас мы не рассматриваем трансфер Дивеева в "Болонью". Это все, что можно сказать на данный момент. Подошёл бы он нашей команде? Говорить об этом нет смысла, так как он не входит в наши трансферные цели", - заявил Бигон.

Контракт Дивеева с клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне на его счету два гола и два ассиста в 32 играх.

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