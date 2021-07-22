В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Дивееву
Фото сайт РПЛ
Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон отреагировал на слухи об интересе клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
"Сейчас мы не рассматриваем трансфер Дивеева в "Болонью". Это все, что можно сказать на данный момент. Подошёл бы он нашей команде? Говорить об этом нет смысла, так как он не входит в наши трансферные цели", - заявил Бигон.
Контракт Дивеева с клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне на его счету два гола и два ассиста в 32 играх.
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