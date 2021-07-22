В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Дивееву

Фото сайт РПЛ

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон отреагировал на слухи об интересе клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

"Сейчас мы не рассматриваем трансфер Дивеева в "Болонью". Это все, что можно сказать на данный момент. Подошёл бы он нашей команде? Говорить об этом нет смысла, так как он не входит в наши трансферные цели", - заявил Бигон.

Контракт Дивеева с клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне на его счету два гола и два ассиста в 32 играх.

Читайте также: Агент Дивеева прокомментировал слухи об интересе со стороны "Брентфорда" и "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru