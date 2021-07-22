Вейналдум снова объяснил, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"

Теги псжджорджиньо вейналдумбарселона

Вейналдум снова объяснил, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону" Фото сайт ПСЖ

Хавбек Джорджиньо Вейналдум снова высказался о своем переходе в ПСЖ.

"Выбор был трудным. Я поддерживал "Барселону" с детства, я ее фанат. Мы вели переговоры, у меня было хорошее предчувствие, также я обсуждал переход с ПСЖ и другими клубами.

Более того, ПСЖ начал контактировать со мной еще раньше, чем "Барса". Мы обсудили некоторые моменты, однако это не были переговоры в полном смысле. Однако после того, как "Барса" заинтересовалась мной, ПСЖ вернулся. Я поговорил с Леонардо, потом с Почеттино, которого знаю по "Тоттенхэму", - я с ним общался когда-то, потому что он хотел позвать меня к себе.

Почеттино объяснил мне, какой проект строит ПСЖ, объяснил, что клуб хочет выиграть и трофеи во Франции, и трофеи в Европе. Он рассказал, что клуб из себя представляет. Я подумал, что это интересный проект, и сказал, что готов выслушать предложения. С этого момента начались переговоры. Все шло не очень хорошо, однако они сделали все, чтобы подписать меня, действительно все", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.

Читайте также: Официально: Вейналдум - футболист ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о продлении контракта с Бальде

"Барселона" объявила о продлении контракта с Бальде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов