Вейналдум снова объяснил, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"
Фото сайт ПСЖ
Хавбек Джорджиньо Вейналдум снова высказался о своем переходе в ПСЖ.
"Выбор был трудным. Я поддерживал "Барселону" с детства, я ее фанат. Мы вели переговоры, у меня было хорошее предчувствие, также я обсуждал переход с ПСЖ и другими клубами.
Более того, ПСЖ начал контактировать со мной еще раньше, чем "Барса". Мы обсудили некоторые моменты, однако это не были переговоры в полном смысле. Однако после того, как "Барса" заинтересовалась мной, ПСЖ вернулся. Я поговорил с Леонардо, потом с Почеттино, которого знаю по "Тоттенхэму", - я с ним общался когда-то, потому что он хотел позвать меня к себе.
Почеттино объяснил мне, какой проект строит ПСЖ, объяснил, что клуб хочет выиграть и трофеи во Франции, и трофеи в Европе. Он рассказал, что клуб из себя представляет. Я подумал, что это интересный проект, и сказал, что готов выслушать предложения. С этого момента начались переговоры. Все шло не очень хорошо, однако они сделали все, чтобы подписать меня, действительно все", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.
Читайте также: Официально: Вейналдум - футболист ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, сколько болельщиков "Спартака" смогут посетить матч с "Рубином"
-
"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций
-
"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку
-
Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
-
Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" согласовал контракт с Ромеро
-
"Барселона" объявила о продлении контракта с Бальде
-
"Локомотив" не обладает информацией о допуске зрителей на матч с "Арсеналом"
-
Вейналдум снова объяснил, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"
-
Тренер "Сочи" прокомментировал победу в Лиге конференций
-
Педро может покинуть "Рому" из-за Моуринью
-
"Ротор" арендовал защитника "Спартака"
-
1
"Барселона" официально представила Депая
-
Стало известно, сколько болельщиков "Спартака" смогут посетить матч с "Рубином"
-
В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Дивееву
-
"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций
-
Кудряшов продлил контракт с "Антальяспором"
-
"Манчестер Юнайтед" заключил партнерство с биотопливной компанией
-
Экс-игрок "Спартака" Таски высказался о возможном назначении Кунца на пост тренера сборной России
-
Дриусси может перейти в "Интер Майами". Клубом владеет Дэвид Бекхэм
-
"Реал" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Варану
-
"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку
-
ПСЖ хочет подписать контракт с Погба
-
"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за Рубена Невеша
-
Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13