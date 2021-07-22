Вейналдум снова объяснил, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"

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Хавбек Джорджиньо Вейналдум снова высказался о своем переходе в ПСЖ.

"Выбор был трудным. Я поддерживал "Барселону" с детства, я ее фанат. Мы вели переговоры, у меня было хорошее предчувствие, также я обсуждал переход с ПСЖ и другими клубами.

Более того, ПСЖ начал контактировать со мной еще раньше, чем "Барса". Мы обсудили некоторые моменты, однако это не были переговоры в полном смысле. Однако после того, как "Барса" заинтересовалась мной, ПСЖ вернулся. Я поговорил с Леонардо, потом с Почеттино, которого знаю по "Тоттенхэму", - я с ним общался когда-то, потому что он хотел позвать меня к себе.

Почеттино объяснил мне, какой проект строит ПСЖ, объяснил, что клуб хочет выиграть и трофеи во Франции, и трофеи в Европе. Он рассказал, что клуб из себя представляет. Я подумал, что это интересный проект, и сказал, что готов выслушать предложения. С этого момента начались переговоры. Все шло не очень хорошо, однако они сделали все, чтобы подписать меня, действительно все", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.

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