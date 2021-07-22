"Барселона" объявила о продлении контракта с Бальде

Фото: инстаграм Бальде

"Барселона" продлила соглашение с защитником Алехандро Бальде.

Как сообщает сайт клуба, 18-летний испанец подписал контракт до 2026 года. Сумма отступных - 500 миллионов евро.

Бальде является воспитанником "Барсы". Он находится в структуре клуба с 2011 года.

В прошлом сезоне на его счету 16 игр за "Барсу Б".

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