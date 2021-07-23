Роналду может сыграть за Кубок Берлускони
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду должен вернуться в расположение клуба в понедельник, 26 июля.
После отпуска 36-летний португалец пройдет медобследование и уже во вторник сможет приступить к тренировкам.
Как сообщает Tuttosport, не исключается, что Роналду сможет принять участие в матче за Кубок Берлускони против "Монцы", который запланирован на 31 июля.
В прошлом сезоне на счету Роналду 36 голов и 5 ассистов в 44 матчах.
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|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
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|Сампдория
|26
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
|20
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