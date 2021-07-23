Роналду может сыграть за Кубок Берлускони

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду должен вернуться в расположение клуба в понедельник, 26 июля.

После отпуска 36-летний португалец пройдет медобследование и уже во вторник сможет приступить к тренировкам.

Как сообщает Tuttosport, не исключается, что Роналду сможет принять участие в матче за Кубок Берлускони против "Монцы", который запланирован на 31 июля.

В прошлом сезоне на счету Роналду 36 голов и 5 ассистов в 44 матчах.

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