В АПЛ готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса

Руководство АПЛ приняло решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Как сообщает La Repubblica, футболисты, тренеры и персонал всех клубов АПЛ должны пройти курс вакцинации двумя дозами до 1 октября.

Отмечается, что если к 1 октября команда не будет вакцинирована, то её отстранят от участия в турнире.

Новый сезон АПЛ начнется 13 августа.

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