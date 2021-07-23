"Рома" интересуется Шомуродовым

Фото: инстаграм Шомуродова

Форвард "Дженоа" Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает It Tempo, руководство "волков" рассматривает игрока в качестве усиления атакующей линии.

Отмечается, что "Дженоа" требует за футболиста не менее 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Шомуродова 8 голов и два ассиста в 32 матчах.

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