18-летний нападающий "Динамо" отправится на просмотр в "Сиену"
Фото: Instagram
Форвард "Динамо" Матвей Ивахнов может продолжить карьеру в Италии.
По сведениям "Спорт-Экспресс", 18-летний игрок отправится на просмотр в "Сиену", которая играет в Серии D.
В прошлом сезоне Ивахнов стал лучшим бомбардиром ЮФЛ-1. Всего он провел 38 игр, забил 22 гола и отдал 9 ассистов.
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