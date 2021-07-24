18-летний нападающий "Динамо" отправится на просмотр в "Сиену"

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Форвард "Динамо" Матвей Ивахнов может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям "Спорт-Экспресс", 18-летний игрок отправится на просмотр в "Сиену", которая играет в Серии D.

В прошлом сезоне Ивахнов стал лучшим бомбардиром ЮФЛ-1. Всего он провел 38 игр, забил 22 гола и отдал 9 ассистов.

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