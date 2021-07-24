Джеррард высказался о возможной работе в "Эвертоне"

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Джеррард высказался о возможной работе в "Эвертоне"Фото: инстаграм Джеррарда

Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард заявил, что никогда не будет работать в "Эвертоне".

"Был шокирован и удивлен слухами о возможном назначении в "Эвертон". Не знаю, откуда это взялось. Такое даже представить невозможно", - приводит слова Джеррарда ESPN.

Напомним, что Джеррард почти всю карьеру выступал за "Ливерпуль", который является принципиальным соперником "Эвертона".

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