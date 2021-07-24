"Ахмат" арендовал хавбека "Динамо"
Фото: твиттер "Ахмата"
Хавбек "Динамо" Владислав Карапузов стал игроком "Ахмата".
Как сообщает твиттер клуба, 21-летний игрок перешел на правах аренды до конца сезона. Он будет выступать под 77-м номером.
Половину прошлого сезона Карапузов провел в аренде в "Тамбове".
Всего в сезоне 2020/21 он провел 16 игр и отметился одной голевой передачей.
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