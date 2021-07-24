"Ахмат" арендовал хавбека "Динамо"

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"Ахмат" арендовал хавбека "Динамо"Фото: твиттер "Ахмата"

Хавбек "Динамо" Владислав Карапузов стал игроком "Ахмата".

Как сообщает твиттер клуба, 21-летний игрок перешел на правах аренды до конца сезона. Он будет выступать под 77-м номером.

Половину прошлого сезона Карапузов провел в аренде в "Тамбове".

Всего в сезоне 2020/21 он провел 16 игр и отметился одной голевой передачей.

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