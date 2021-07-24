Погба отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте Фото: инстаграм Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался продлевать контракт с клубом.

Как сообщает Sky Sports, 28-летний француз отклонил очередное предложение "МЮ" о новом соглашении.

Контракт Погба с клубом истекает следующим летом. Таким образом, "МЮ" либо продаст игрока этим летом, либо он уйдет свободным агентом следующим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован ПСЖ.

Читайте также: В ПСЖ уверены, что купят Погба за 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы

"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов