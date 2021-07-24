Шишкин: "Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную"
Фото: инстаграм Шишкина
Экс-игрок сборной России Роман Шишкин думает, что Валерий Карпин не будет вызывать Артема Дзюбу в национальную команду.
"У меня с Карпиным была не очень хорошая история - я не играл и ушeл при нeм. Однако после того, как он ушeл из "Спартака", он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение. Сейчас видно, что он это сделал не зря - в его работе есть плюсы. Всe больше строится на амбициях и мотивации, однако почему бы не попробовать? Он был хорошим игроком, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.
История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин - вообще худший вариант, ха-ха. Однако я смотрю на профессионализм, на его работу - а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы - это лишь маленькая часть.
Однако мой прогноз - Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю", - приводит слова Шишкина "Чемпионат".
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