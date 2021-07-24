"Фулхэм" договорился о покупке хавбека "Ливерпуля"

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"Фулхэм" договорился о покупке хавбека "Ливерпуля"Фото: инстаграм Уилсона

Хавбек "Ливерпуля" Харри Уилсон близок к переходу в "Фулхэм".

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, "Фулхэм" договорился о трансфере 24-летнего валлийца за 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уилсон на правах аренды выступал за "Кардифф". Он провел 38 игр, в которых забил 7 голов и отдал 11 ассистов.

Уилсон также выступал на Евро-2020 в составе сборной Уэльса.

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