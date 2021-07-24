Кьеллини ждет нового контракта от "Ювентуса"

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Кьеллини ждет нового контракта от "Ювентуса" Фото твиттер Джорджио Кьеллини

Защитник Джорджо Кьеллини хочет провести в "Ювентусе" еще два сезона.

По сведениям Football Italia, 36-летний ветеран ждет от клуба предложения о новом контракте. С 1 июля игрок является свободным агентом.

Отмечается, что Кьеллини планирует сыграть на ЧМ-2022 и после этого завершить карьеру.

Кьеллини выступал за "Ювентус" с 2005 по 2021 год.

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