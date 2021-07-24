Широков: "Карпин говорил, что Дзюба будет в сборной"

Фото: инстаграм Широкова

Экс-игрок "Зенита" Роман Широков считает, что конфликт Валерия Карпина и Артема Дзюбы никак не повлияет на карьеру футболиста в сборной России.

"Дзюба? Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от футболиста в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

Напомним, что Карпин будет совмещать работу в "Ростове" и сборной России.

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