Арбитр Кукуян высказался об угрозах Федуна снять "Спартак" с чемпионата

Фото: твиттер "Спартака"

Арбитр Павел Кукуян вспомнил о том, как владелец "Спартака" Леонид Федун грозился снять команду с чемпионата в прошлом сезоне.

"Выходить на любой матч РПЛ психологически очень сложно. Здесь Леонид Федун, там еще кто-то, тут республика, там еще одна республика. И везде за клубами стоят люди, которые имеют вес. И любая ошибка может привести к тому, что этот матч будет для тебя последним.

Однако если представители топ-клуба еще и в СМИ высказываются, становится еще труднее. Хотя мне кажется, что тем самым руководители лишь расслабляют своих футболистов. Они потом выходят на поле не в футбол играть, а с арбитрами разговаривать. И все им в итоге не так, везде арбитры виноваты. Потому что чувствуют поддержку руководства", - приводит слова Кукуяна Sport24.

Напомним, что Федун грозился снять "Спартак" с чемпионата после 1-го тура прошлого сезона РПЛ. В игре против "Сочи" (2:2) в ворота "Спартака" поставили два пенальти. После матча судья Василий Казарцев был отстранен.

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