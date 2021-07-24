Арбитр Кукуян высказался об угрозах Федуна снять "Спартак" с чемпионата
Фото: твиттер "Спартака"
Арбитр Павел Кукуян вспомнил о том, как владелец "Спартака" Леонид Федун грозился снять команду с чемпионата в прошлом сезоне.
"Выходить на любой матч РПЛ психологически очень сложно. Здесь Леонид Федун, там еще кто-то, тут республика, там еще одна республика. И везде за клубами стоят люди, которые имеют вес. И любая ошибка может привести к тому, что этот матч будет для тебя последним.
Однако если представители топ-клуба еще и в СМИ высказываются, становится еще труднее. Хотя мне кажется, что тем самым руководители лишь расслабляют своих футболистов. Они потом выходят на поле не в футбол играть, а с арбитрами разговаривать. И все им в итоге не так, везде арбитры виноваты. Потому что чувствуют поддержку руководства", - приводит слова Кукуяна Sport24.
Напомним, что Федун грозился снять "Спартак" с чемпионата после 1-го тура прошлого сезона РПЛ. В игре против "Сочи" (2:2) в ворота "Спартака" поставили два пенальти. После матча судья Василий Казарцев был отстранен.
Читайте также: Федун высказался о попадании "Спартака" на "Бенфику" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Три топ-клуба АПЛ борются за Морибу
-
Вейналдум высказался о Мбаппе и Неймаре
-
Мхитарян рассказал о своих отношениях с Моуринью
-
Гамула высказался о назначении Карпина в сборную России
-
Арбитр Кукуян высказался об угрозах Федуна снять "Спартак" с чемпионата
-
Пьянич может оказаться в "Интере"
-
Санчо: "Роналду и его карьера - это фантастика"
-
Широков: "Карпин говорил, что Дзюба будет в сборной"
-
1
Уткин снова высказался в адрес Канделаки
-
Кьеллини ждет нового контракта от "Ювентуса"
-
"Аль-Духаиль" подпишет Алдервейрелда
-
"Фулхэм" договорился о покупке хавбека "Ливерпуля"
-
В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне
-
Гришин: "Семак достоин быть тренером сборной России"
-
"Интер" назвал "Челси" стоимость Лукаку
-
Сульшер прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
"Тоттенхэм" объявил об аренде голкипера "Аталанты" Голлини
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Сульшером
-
Канчельскис о Карпине в сборной России: "Будет точно лучше, чем при Черчесове"
-
"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы