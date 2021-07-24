Гамула высказался о назначении Карпина в сборную России
Фото: инстаграм "Ростова"
Экс-тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России.
"Думаю, что Карпин идеальный кандидат, и я очень рад тому, что его назначили. Стиль поменяется, сборная начнет играть в более привлекательный футбол. Однако на первом месте сейчас стоит результат, необходимо решить задачу и выйти на ЧМ-2022. Возможно, красивый футбол и не нужно показывать, главное - сыграть на результат.
До ноября месяца РФС посмотрит, как Карпин будет работать, а потом решат. Если Карпин выведет сборную на чемпионат мира, ему придется расторгнуть контракт с "Ростовом", - заявил Гамула.
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