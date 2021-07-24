Мхитарян рассказал о своих отношениях с Моуринью

Фото: инстаграм Мхитаряна

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян сообщил, что помирился с наставником команды Жозе Моуринью.

"Не хочется вспоминать о прошлом. Мы уже все с ним обсудили. Мы открыли новую главу. Я знаю требования Жозе и готов ко всему. Мы все прояснили", - приводит слова Мхитаряна Roma Press.

Напомним, что Мхитарян работал с Моуринью в "Манчестер Юнайтед". Тогда из-за конфликта с тренером Мхитарян покинул клуб.

В прошлом сезоне на счету Мхитаряна 12 голов и 10 результативных передач в 33 играх Серии А.

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