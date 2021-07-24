Мхитарян рассказал о своих отношениях с Моуринью

Теги ромагенрих мхитарянжозе моуринью

Мхитарян рассказал о своих отношениях с МоуриньюФото: инстаграм Мхитаряна

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян сообщил, что помирился с наставником команды Жозе Моуринью.

"Не хочется вспоминать о прошлом. Мы уже все с ним обсудили. Мы открыли новую главу. Я знаю требования Жозе и готов ко всему. Мы все прояснили", - приводит слова Мхитаряна Roma Press.

Напомним, что Мхитарян работал с Моуринью в "Манчестер Юнайтед". Тогда из-за конфликта с тренером Мхитарян покинул клуб.

В прошлом сезоне на счету Мхитаряна 12 голов и 10 результативных передач в 33 играх Серии А.

Читайте также: Мхитарян продлил контракт с "Ромой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне

В Италии приняли решение о заполняемости стадионов в новом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов