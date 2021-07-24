Три топ-клуба АПЛ борются за Морибу

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Три топ-клуба АПЛ борются за Морибу Фото: инстаграм Мориба

Хавбек "Барселоны" Илайш Мориба может перебраться в Англию.

Как сообщает The Sun, борьбу за 18-летнего футболиста ведут "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отмечается, что "Барса" готова продать своего воспитанника за 20 миллионов евро.

Контракт Мориба с клубом истекает следующим летом и каталонцы не могут договориться с игроком о продлении.

Читайте также: "Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с Мориба. | http://soccernews.ru
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