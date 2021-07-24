Кьеллини назвал "Ювентусу" свои требования по зарплате
Фото: инстаграм Кьеллини
Защитник Джорджио Кьеллини хочет, чтобы "Ювентус" повысил его зарплату.
Как сообщает Football Italia, игрок просит зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон. Ранее он получал 3,5 миллиона. Реакция "Ювентуса" остается неизвестна, но известно, что клуб пытается сократить зарплатный фонд.
Напомним, что с 1 июля Кьеллини стал свободным агентом. Переговоры с "Ювентусом" начнутся после выхода игрока из отпуска.
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|26
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|Сассуоло
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|27
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|Удинезе
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|Торино
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