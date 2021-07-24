Дриусси определился с новым клубом
Фото: инстаграм Себастьяна Дриусси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси перейдет в североамериканский клуб "Остин", сообщает Sport24.
По сведениям источника, Дриусси достанется Остину бесплатно, так как ему удалось договориться о выкупе своего контракта у "Зенита". Стоит отметить, что совладельцем американского клуба является голливудский актер Мэттью Макконахи.
25-летний Дриусси выступал за "Зенит" с 2017 года, провел за клуб 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач.
Не пропустите: Дриусси обратился к болельщикам "Зенита". | http://soccernews.ru
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