Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы"

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Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы" Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон на ужине новичков пармезанского клуба спел песню Тото Кутуньо "Italiano Vero".

"Буффон" официально присоединился к нам", - говорится в твиттере "Пармы".

Напомним, что Буффон является воспитанником "Пармы". Он вернулся в клуб спустя 20 лет. Контракт легендарного итальянца с "крестоносцами" рассчитан на два сезона.

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