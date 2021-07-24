Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон на ужине новичков пармезанского клуба спел песню Тото Кутуньо "Italiano Vero".

"Буффон" официально присоединился к нам", - говорится в твиттере "Пармы".

Напомним, что Буффон является воспитанником "Пармы". Он вернулся в клуб спустя 20 лет. Контракт легендарного итальянца с "крестоносцами" рассчитан на два сезона.

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