Роналдиньо: "Жду "Монцу" в Серии А"

Фото: инстаграм Роналдиньо

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, что поддерживает "Милан" и клуб Серии В "Монцу".

"Я всегда слежу за "Миланом", у них все хорошо. Надеюсь, что команда и дальше будет прогрессировать.

"Монца"? Берлускони и Галлиани в моем сердце. Жду "Монцу" в Серии А", - приводит слова Роналдиньо Tuttomercatoweb.

Напомним, что Роналдиньо выступал за "Милан" с 2008 по 2011 год.

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