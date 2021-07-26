Политик Иванов высказался об уровне российского футбола
Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о возможных реформах РПЛ.
"Реформа РПЛ? Я за отмену лимита. Я за то, чтобы было больше игр топ-клубов по российским меркам. Российский футбол - это совершенно другой мир. Любые еврокубки вам четко доказывают, где мы находимся. В рейтинге ФИФА мы находимся на 41-м месте - это и есть наше место.
Не нужно надувать щеки и устраивать огромную кормушку вокруг футбола", - приводит слова Иванова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что предложен вариант перехода РПЛ на швейцарскую систему.
Читайте также: 5 из 6 топ-клубов РПЛ поддержали реформу чемпионата. | http://soccernews.ru
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