"Манчестер Юнайтед" практически согласовал трансфер Варана
"Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах по трансферу защитника "Реала" Рафаэля Варана.
Как сообщает Goal.com, сторонам осталось уладить последние детали. Трансфер 28-летнего француза обойдется "МЮ" в 45-55 миллионов евро.
Варан играет за мадридский клуб с 2011 года. Следующим летом у него истекает контракт.
В прошлом сезоне Варан провел 41 игру, в которых отметился двумя голами.
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|Команда
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|2
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18