"Манчестер Юнайтед" практически согласовал трансфер Варана

Фото твиттер Рафаэля Варана

"Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах по трансферу защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Как сообщает Goal.com, сторонам осталось уладить последние детали. Трансфер 28-летнего француза обойдется "МЮ" в 45-55 миллионов евро.

Варан играет за мадридский клуб с 2011 года. Следующим летом у него истекает контракт.

В прошлом сезоне Варан провел 41 игру, в которых отметился двумя голами.

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