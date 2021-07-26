Появились новые обвинения против "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фэйр-плей

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Появились новые обвинения против "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фэйр-плей

Появились новые доказательства нарушения "Манчестер Сити" правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Daily Mail, речь идет о доходе клуба от спонсорской поддержки Etihad Shirt в размере 4,5 миллиона евро в сезоне 2011/12. Однако "Сити" утверждал сумма дохода составила 14 миллионов евро.

В 2014 году человек, приближенный к клубу, отправил письмо, в котором говорилось, что 10-летний контракт на 400 миллионов евро на самом деле финансируется через государственные структуры, а не компанией Etihad.

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