Газизов прокомментировал неназначенный пенальти в матче против ЦСКА

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по одному из эпизодов в игре с ЦСКА (0:1).

В "Уфе" считают, что арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА на 85-й минуте встречи.

"Мы неоднократно пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте - по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку.

Разумеется, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого. Это футбол, случается разное. Однако это ошибка. Мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться. В целом судейство вчера было неплохим. Единственное - этот момент с неназначенным пенальти.

Непонятно, почему ни главный арбитр не обратил внимания, ни ВАР. Для чего мы его вводили, если не для таких моментов?" - заявил Газизов.

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