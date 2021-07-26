"Атлетико" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

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"Атлетико" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Эрреры

Полузащитник "Манчестер Сити" Янхель Эррера может сменить клуб.

По сведениям Manchester Evening News, в услугах 23-летнего игрока заинтересован "Атлетико".

Контракт венесуэльца с "горожанами" рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Прошлый сезон Эррера провел в аренде в "Гранаде". Он сыграл 46 матчей, забил 8 голов и отдал два ассиста.

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