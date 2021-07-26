"Эвертон" вступил в борьбу за хавбка "Лацио"

Теги эвертонхоакин корреалациотрансферы

"Эвертон" вступил в борьбу за хавбка "Лацио" Фото инстаграм Хоакина Корреа

Хавбек "Лацио" Хоакин Корреа попал в сферу интересов "Эвертона".

По сведениям Corriere dello Sport, на 26-летнего аргентинца также претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что Корреа попросил "Лацио" отпустить его этим летом.

В прошлом сезоне на счету Корреа 11 голов и 5 ассистов в 38 играх.

Читайте также: ПСЖ предложил "Лацио" обмен игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России

Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов