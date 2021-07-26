"Эвертон" вступил в борьбу за хавбка "Лацио"

Фото инстаграм Хоакина Корреа

Хавбек "Лацио" Хоакин Корреа попал в сферу интересов "Эвертона".

По сведениям Corriere dello Sport, на 26-летнего аргентинца также претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что Корреа попросил "Лацио" отпустить его этим летом.

В прошлом сезоне на счету Корреа 11 голов и 5 ассистов в 38 играх.

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