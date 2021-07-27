Вальехо близок к уходу из "Реала"

Фото: инстаграм Вальехо

Защитник "Реала" Хесус Вальехо может сменить клуб.

Как сообщает журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес, 24-летний испанец может уйти в аренду, однако также не исключается вариант с его продажей.

Отмечается, что линия обороны "Реала" в новом сезоне будет выглядеть следующим образом: Алаба, Милитао, Начо, Чуст/Хила.

Вальехо выступает за "Реал" с 2015 года. Последние два сезона он провел в аренде в "Гранаде".

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