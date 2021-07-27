Зарема отреагировала на судейские ошибки в 1-м туре РПЛ

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, не оставила без внимания некоторый судейские решения в 1-м туре РПЛ.

"Спартаку" отменили гол, в ворота ЦСКА не назначен пенальти. Идeм по графику. Интересно, а Виторию предупреждали о такой забаве как "судейский корпус"?" - написала Салихова в телеграме.

Напомним, что в рамках 1-го тура "Спартак" проиграл "Рубину" (0:1), а ЦСКА переиграл "Уфу".

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