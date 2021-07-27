"Барселона" поставила ультиматум Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" поставила ультиматум ДембелеФото: сайт "Барселоны"

Будущее вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным.

По сведениям Mundo Deportivo, руководство каталонцев поставило ультиматум футболисту: либо он продлевает контракт с клубом, либо до конца соглашения будет сидеть на лавке запасных.

Ранее сообщалось, что "Барса" готова была продать француза этим летом, однако травма, полученная им на Евро-2020, усложнила эту задачу.

Контракт Дембеле с клубом истекает следующим летом.

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