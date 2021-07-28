Журналист Алланазаров рассказал, когда Шомуродов перейдет в "Рому"
Фото: инстаграм Шомуродова
Журналист Максим Алланазаров поделился информацией о грядущем переходе нападающего "Дженоа" Эльдора Шомуродова в "Рому".
"Ожидается, что не позже начала следующей недели сделка по переходу Эльдора Шомуродова в "Рому" будет закрыта", - сообщил Алланазаров.
Напомним, что "Дженоа" приобрел игрока у "Ростова" в октябре 2020 года за 7,5 миллиона евро.
За это время Шомуродов провел 32 игры, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
Читайте также: Шомуродов близок к переходу в "Рому". Названа сумма сделки. | http://soccernews.ru
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