"Арсенал" готов включить Бельерина в сделку по Лаутаро Мартинесу
Фото: инстаграм Эктора Бельерина
"Арсенал" ведет переговоры по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинесу.
Как сообщает журналист Пете О'Рурк, "канониры" намерены сбить цену на аргентинца путем включения в сделку защитника Эктора Бельерина.
Отмечается, что стоимость Мартинеса оценивается в 80 миллионов евро, Бельерина - в 25 миллионов.
В прошлом сезоне на счету Мартинеса 19 голов и 7 ассистов в 48 матчах.
Читайте также: "Интер" изменил позицию по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
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