"Арсенал" готов включить Бельерина в сделку по Лаутаро Мартинесу

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"Арсенал" готов включить Бельерина в сделку по Лаутаро Мартинесу Фото: инстаграм Эктора Бельерина

"Арсенал" ведет переговоры по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Как сообщает журналист Пете О'Рурк, "канониры" намерены сбить цену на аргентинца путем включения в сделку защитника Эктора Бельерина.

Отмечается, что стоимость Мартинеса оценивается в 80 миллионов евро, Бельерина - в 25 миллионов.

В прошлом сезоне на счету Мартинеса 19 голов и 7 ассистов в 48 матчах.

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