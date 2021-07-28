Квалификация ЛЧ: ПСВ выбил "Галатасарай", "Лудогорец" и "Янг Бойз" идут дальше
Фото: твиттер ПСВ
По итогам 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов в следующую стадию пробились "ЧФР Клуж", ПСВ, "Лудогорец" и "Янг Бойз".
"ЧФР" Румыния - "Линкольн" Гибралтар 2:0, первый матч - 2:1
Голы: Сестор, 18 - 1:0, Сигурйонссон, 58 - 2:0
ЧФР: Арлаускис, Сушич, Сестор, Камора, Граовац, Дяк (Таири, 46), Хобан (Родригес, 46), Пэун, Сигурйонссон (Фофана, 74), Кипчу (Костаке, 62), Дебелюх (Омрани, 62).
"Линкольн": Лоло Солер, Тоскано, Бернарду Лопеш, Уайзмэн, Бритто (Торилла, 46), Карралеро (Окран, 68), Марко Роса (Гомес, 68), Уокер, Яхая, Чиполина (Сарджент, 90), Кике Гомес (Кассиаро, 79).
"Галатасарай" Турция - ПСВ Нидерланды 1:2, первый матч - 1:5
Голы: Мадуэке, 37 - 0:1, ван Гинкел, 59 - 0:2, Диань, 84 - 1:2
"Галатасарай": Муслера, Маркао Тейшейра, Байрам (Бабаджан, 76), Йедлин, Луйиндама, Актюркоглу (Туран, 67), Кара, Йылмаз (Бабел, 46), Кылынч (Ташдемир, 67), Секидика, Мохамед (Диань, 46).
ПСВ: Дроммел, Мвене, Боскальи, Макс, Рамальо, ван Гинкел (Проппер, 69), Гетце (Тезе, 90), Мадуэке (Мауро Жуниор, 69), Сангаре, Гакпо (Брума, 90), Захави (Виргевер, 75).
Удаление: Боскальи (74).
"Лудогорец" Болгария - "Мура" Словения 3:1, первый матч - 0:0
Голы: Сотириу, 4 - 1:0, Хорват, 64 - 1:1, Ману, 82 - 2:1, Каули, 90 - 3:1
"Лудогорец": Кахлина, Вердон, Пластун, Недялков, Икоко, Гонсалвес, Каули (Янков, 90), Текпетей (Вандерсон, 46), Алекс Сантана (Баджи, 64), Десподов (Тшибота, 90), Сотириу (Ману, 76).
"Мура": Обрадович, Штурм (Пучко, 85), Карничник, Горенц, Коутер, Коус (Ципот, 83), Хорват, Марушко, Клепач (Мароша, 85), Ципот (Мандич, 58), Бобичанец.
"Янг Бойз" Швейцария - "Слован Братислава" Словакия 3:2, первый матч - 0:0
Голы: Сьебатшо (пен), 10 - 1:0, Гарсия, 24 - 2:0, Эбишер, 48 - 3:0, Хенти, 58 - 3:1, Хенти, 62 - 3:2
"Янг Бойз": фон Балльмос, Цезигер, Гарсия, Камара, Хефти, Сьерро (Мартинс Перейра, 70), Эбишер, Фасснахт, Нгамале (Шпильманн, 58), Сьебатшо (Канга, 58), Элиа (Лаупер, 89).
"Слован Братислава": Хован, Медведев (Змргал, 46), Кашия, Божиков, Паушек, де Кампс (Рабиу, 81), Канкава, Вайсс, Вернон (Абена, 87), Хенти (Стрелец, 81), Рафаэл Ратао (Чаврич, 73).
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