Ван Перси пошутил о своем внешнем сходстве с Пучем
Фото: инстаграм Пуча
Экс-игрок сборной Нидерландов Робин ван Перси не оставил без внимания фото хавбека "Барселоны" Рики Пуча в твиттере клуба.
37-летний голландец посчитал, что они внешне похожи друг на друга.
Good luck this season son @RiquiPuig https://t.co/wU0CEvTgLx— Robin van Persie (@Persie_Official) July 28, 2021
"Удачи в этом сезоне, сын", - прокомментировал фото ван Перси.
Пуч является воспитанником каталонцев. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 24 игры и отметился одной голевой передачей.
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