Ван Перси пошутил о своем внешнем сходстве с Пучем

Фото: инстаграм Пуча

Экс-игрок сборной Нидерландов Робин ван Перси не оставил без внимания фото хавбека "Барселоны" Рики Пуча в твиттере клуба.

37-летний голландец посчитал, что они внешне похожи друг на друга.

Good luck this season son @RiquiPuig https://t.co/wU0CEvTgLx — Robin van Persie (@Persie_Official) July 28, 2021

"Удачи в этом сезоне, сын", - прокомментировал фото ван Перси.

Пуч является воспитанником каталонцев. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 24 игры и отметился одной голевой передачей.

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