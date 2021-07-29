Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Первые матчи пройдут 3 и 4 августа, ответные - 10 августа.
"ЧФР Клуж" - "Янг Бойз"
"Црвена Звезда" - "Шериф"
"Олимпиакос" - "Лудогорец"
ПСВ - "Мидтъюлланд"
"Мальме" - "Рейнджерс"
"Генк" - "Шахтер"
"Монако" - "Спарта" Прага
"Спартак" - "Бенфика"
"Динамо" Загреб - "Легия" Варшава
"Ференцварош" - "Славия" Прага
Читайте также: Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Руни высказался о скандале с обнаженными женщинами
-
"Вест Хэм" интересуется ветераном "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" согласовал зарплату с Кунде
-
Журналист Скира раскрыл детали перехода Шомуродова в "Рому"
-
Эдегор может снова покинуть "Реал"
-
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля
-
"Спартак" получил два предложения по Роше
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
-
Ван Перси пошутил о своем внешнем сходстве с Пучем
-
Квалификация ЛЧ: ПСВ выбил "Галатасарай", "Лудогорец" и "Янг Бойз" идут дальше
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с четырьмя футболистами
-
"Арсенал" готов включить Бельерина в сделку по Лаутаро Мартинесу
-
"Краснодар" нацелился на Крыховяка
-
"Шериф" и "Олимпиакос" прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
-
Матч "Краснодар" - "Химки" пройдет без зрителей
-
Онопко назвал молодых футболистов, которые могут дебютировать за сборную России
-
Восемь арбитров из России могут привлекаться для работы в еврокубках и на матчах сборных
-
ЦСКА приглашает главного врача сборной России
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4