"Спартак" дозаявил Понсе на сезон РПЛ
Фото: инстаграм Эсекьеля Понсе
"Спартак" дозаявил форварда Эсекиэля Понсе на текущий сезон РПЛ.
В новом сезоне 24-летний аргентинец будет играть под 9-м номером. Ранее у него был 19-й.
Стоит отметить, что "Спартак" исчерпал лимит на легионеров. Теперь, чтобы заявить нового иностранца, нужно отзаявить кого-то из действующих футболистов.
Понсе в ближайшее время присоединится к "Спартаку" после участия в Олимпиаде.
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