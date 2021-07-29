"Спартак" дозаявил Понсе на сезон РПЛ

Фото: инстаграм Эсекьеля Понсе

"Спартак" дозаявил форварда Эсекиэля Понсе на текущий сезон РПЛ.

В новом сезоне 24-летний аргентинец будет играть под 9-м номером. Ранее у него был 19-й.

Стоит отметить, что "Спартак" исчерпал лимит на легионеров. Теперь, чтобы заявить нового иностранца, нужно отзаявить кого-то из действующих футболистов.

Понсе в ближайшее время присоединится к "Спартаку" после участия в Олимпиаде.

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