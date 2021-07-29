"Ростов" близок к трансферу капитана "Брондбю"

Фото: твиттер Немецкого футбольного союза

Капитан "Брондбю" Андреас Макссё близок к переходу в "Ростов".

По сведениям Bt.dk, ростовский клуб согласовал покупку 27-летнего датчанина за 2 миллиона евро.

Медобследование футболиста в "Ростове" запланировано на пятницу.

В прошлом сезоне Макссё провел 30 игр, в которых забил два гола.

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