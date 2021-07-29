"Реал" повесил ценник на Иско

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"Реал" повесил ценник на Иско Фото инстаграм Иско

"Реал" готов продать хавбека Иско.

Как сообщает ABC, мадридский клуб требует за футболиста не менее 20 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Иско заинтересованы "Арсенал", "Милан" и еще несколько клубов из Англии и Италии.

В прошлом сезоне Иско принял участие в 29 матчах и отметился двумя голевыми передачами.

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