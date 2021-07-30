Бакайоко определился со своим будущим

Фото: инстаграм Тьемуэ Бакайоко

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "россонери" не исключают возможность подписания француза, однако он не входит в список приоритетных целей.

В свою очередь "Челси" намерен активировать опцию продления контракта с Бакайоко до 2023 года.

Напомним, что Бакайоко находился в аренде в "Милане" в сезоне 2018/19.

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