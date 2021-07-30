Бакайоко определился со своим будущим

Теги челсимилантьемуэ бакайоко

Бакайоко определился со своим будущим Фото: инстаграм Тьемуэ Бакайоко

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "россонери" не исключают возможность подписания француза, однако он не входит в список приоритетных целей.

В свою очередь "Челси" намерен активировать опцию продления контракта с Бакайоко до 2023 года.

Напомним, что Бакайоко находился в аренде в "Милане" в сезоне 2018/19.

Читайте также: "Милан" приостановил переговоры с "Челси" по Зиешу и Бакайоко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций

Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов