Трент стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Ливерпуля"

Теги ливерпультрент александр-арнольд

Трент стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Ливерпуля" Фото: инстаграм "Ливерпуля"

Появились новые детали продления контракта "Ливерпуля" с защитником Трентом Александром-Арнольдом.

По сведениям The Athletic, 22-летний англичанин стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Он сравнялся с Вирджилом ван Дейком, Мохамедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино.

Напомним, что новый контракт футболиста будет действовать до лета 2025 года.

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