Трент стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Ливерпуля"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"
Появились новые детали продления контракта "Ливерпуля" с защитником Трентом Александром-Арнольдом.
По сведениям The Athletic, 22-летний англичанин стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Он сравнялся с Вирджилом ван Дейком, Мохамедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино.
Напомним, что новый контракт футболиста будет действовать до лета 2025 года.
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18