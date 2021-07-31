"Зенит" возобновил интерес к Баринову

Фото: инстаграм Дмитрия Баринова

"Зенит" снова проявляет интерес к хавбеку "Локомотива" Дмитрию Баринову.

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, питерский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро. "Локомотив" пока не ответил на предложение.

Отмечается, что сумма отступных в контракте Баринова составляет 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Баринова один гол и один ассист в 17 играх.

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