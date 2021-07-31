"Тоттенхэм" готовит новое предложение по Ромеро

Фото: инстаграм Ромеро

"Тоттенхэм" продолжает работу над трансфером защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" готовы увеличить предложение по игроку до 50 миллионов евро без учета бонусов.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в лондонский клуб.

В прошлом сезоне Серии А Ромеро был признан лучшим защитником чемпионата.

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