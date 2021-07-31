Подписание контракта Варана с "Манчестер Юнайтед" пройдет на следующей неделе

Фото: инстаграм Варана

"Манчестер Юнайтед" еще не до конца оформил трансфер защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на следующей неделе француз прибудет в Манчестер для прохождения медобследования и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что трансфер Варана обойдется "МЮ" в 50 миллионов евро без учета бонусов.

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