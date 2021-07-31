Конте не может тренировать в Италии до конца сезона
Фото: инстаграм Антонио Конте
Экс-тренер "Интера" Антонио Конте при уходе из клуба заключил с "нерадзурри" договор.
По сведениям Corriere della Sera, этот договор запрещает Конте тренировать в Италии до окончания сезона 2021/22.
Напомним, что Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством. Клуб отказал тренеру в усилении состава, а также собирался продать нескольких лидеров команды.
В прошлом сезоне "Интер" стал чемпионом Италии.
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|26
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