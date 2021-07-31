Погба может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба еще не определился со своим будущим.

Как сообщает Sky Sports, 28-летний француз не исключает вариант с продлением контракта с "МЮ". Однако игрок осознает, что это будет его последний крупный контракт в карьере и в будущем ему будет сложнее перейти в топ-клуб.

Отмечается, что Погба хочет еще подождать, чтобы поступило как можно больше предложений и уже тогда принять решение. В свою очередь "МЮ" хочет разобраться с этой ситуацией до конца лета.

Напомним, что интерес к Погба проявляет ПСЖ.

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