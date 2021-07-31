Шомуродов прибыл в Рим для завершения трансфера в "Рому"
Фото: инстаграм Эльдора Шомуродова
Форвард "Дженоа" Эльдор Шомуродов завершает переход в "Рому".
Как сообщает Tuttomercatoweb, игрок уже прибыл в Рим для прохождения медобследования и подписания контракта.
Ранее сообщалось, что Шомуродов заключит контракт до 2026 года, по которому его зарплата составит два миллиона евро за сезон.
"Рома" заплатит за аренду игрока 2,5 миллиона евро. Опция выкупа составит 17,5 миллиона.
Читайте также: Ди Марцио: "Дженоа" и "Рома" закрыли трансфер Шомуродова. | http://soccernews.ru
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